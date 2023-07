Inter-Legende Luis Suárez tot - Rummenigge trauert: "Großartiger Fußballer"

Die größten Erfolge feierte er allerdings bei Inter Mailand und gewann mit den Lombarden zweimal den Europapokal der Landesmeister (1964 und 1965). Insgesamt neun Jahre spielte „Luisito“ in bei dem Top-Klub, ehe er seine Karriere bei Sampdoria Genau ausklingen ließ.

„Ein großartiger Fußballer, mit einer sehr hohen Spielintelligenz, aber auch durchsetzungsstark, technisch sehr versiert und torgefährlich“, sagte Ex-Inter-Profi Karl-Heinz Rummenigge. Er habe ihn „immer bewundert, den ‚Architekten‘, wie er schon in Barcelona genannt wurde, und ich bin dankbar, dass ich ihn zu meiner Zeit bei Inter Mailand persönlich kennenlernen durfte. Er ist eine Vereinsikone und so wird man ihn in Erinnerung behalten. Das italienische Fußballherz vergisst nie“.