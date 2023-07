Neuer Klub für deutschen MLS-Star! Gressel wechselt zu Columbus Crew

Der in Deutschland geborene US-Nationalspieler Julian Gressel wechselt innerhalb der Major League Soccer (MLS) von den Vancouver Whitecaps zu Columbus Crew. Für ihn und seine Familie sei der Wechsel in die Nähe der Ostküste „der beste Schritt“, teilte der 29-Jährige mit. Gressel war Ende Juni zum zweiten Mal Vater geworden, zuletzt hatte er auch eine Rückkehr in seine deutsche Heimat nicht ausgeschlossen.