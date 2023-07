Offiziell: Inter holt Thuram

Thuram verlässt Gladbach damit nach vier Jahren, in 134 Spielen für die Fohlen erzielte der Stürmer 44 Tore, 13 davon in der abgelaufenen Saison. Sein Jahressalär bei Inter soll sechs Millionen Euro netto betragen. Thuram ersetzt in Mailand den ehemaligen Bundesliga-Profi Edin Dzeko, der Inter in Richtung Fenerbahce Istanbul verlassen hat.