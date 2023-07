PSG-Abgang? Neymar äußert sich

„Bis jetzt hat niemand etwas zu mir gesagt“, erklärte der Angreifer in einem YouTube-Interview mit dem brasilianischen Sportjournalisten Casimiro Miguel bezüglich eines möglichen Abschieds vom französischen Meister und betonte: „Ich habe einen Vertrag mit Paris Saint-Germain.“

Er sei "gelassen, auch wenn es nicht viel Liebe zwischen den Fans und dem Spieler gibt. Ich werde da sein", sagte Neymar in dem Interview, das bereits am 22. Juni aufgezeichnet worden war und am Mittwoch (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, und fügte lachend hinzu: "Mit oder ohne Liebe."