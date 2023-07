Ronaldo schließt Rückkehr nach Europa aus

Superstar Cristiano Ronaldo hat eine Rückkehr zu einem europäischen Fußball-Klub ausgeschlossen. „Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass ich zu keinem europäischen Verein zurückkehren werde. Ich bin 38 Jahre alt. Die Tür ist zu“, sagte der Portugiese nach dem verlorenen Testspiel seines saudischen Klubs Al-Nassr gegen Celta Vigo (0:5) am Montag in Faro.

Gleichzeitig habe die Liga in Saudi-Arabien inzwischen einen hohen Stellenwert - sogar einen höheren als die MLS in den USA, in der sein ewiger Rivale Lionel Messi künftig für Inter Miami aufläuft. "Die saudische Liga ist besser als die MLS", sagte Ronaldo: "Ich habe die Tür geöffnet, jetzt kommen alle Spieler hierher. In einem Jahr werden weitere Topspieler nach Saudi-Arabien kommen", sagte CR7.