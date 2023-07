Zwangsabstieg? Der brutale Absturz eines Traditionsklubs - Sochaux vor Fall in die fünfte Liga

66 Jahre - so lange hat der FC Sochaux in der höchsten französischen Liga gespielt.

Der FC, seit 2014 in der Zweitklassigkeit, befindet sich in seiner bisher wohl größten Krise. So droht wegen einer großen Finanzlücke der schwere Gang in den Amateurfußball. „Wir haben uns alle täuschen lassen, es ist ein Gefühl der großen Verschwendung“, erläuterte Ex-Interimstrainer Pierre-Alain Frau bei L‘Équipe.