Barca-Trainer Xavi bestätigt Dembele-Wechsel zu Paris

Der französische Fußball-Weltmeister von 2018, Ousmane Dembele (26), verlässt endgültig den FC Barcelona. Wie Xavi, Trainer des spanischen Meisters am Mittwoch bestätigte, wechselt der frühere Dortmunder zu Paris St. Germain. „Er sagte uns, dass er gehen will, er war sehr direkt“, sagte Xavi auf der Pressekonferenz nach einem Testspiel gegen die AC Mailand in Las Vegas (1:0).