Bayerns Wunschspieler Kane mit Viererpack

Am Freitag hatten der FC Bayern, der sehr offen das Interesse an dem 30 Jahre alten Stürmer kommuniziert, nach Informationen von Sky sein Angebot an die Spurs auf über 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen erhöht. Die Münchner warten weiter auf eine Entscheidung von Tottenhams Präsident Daniel Levy, ein weiteres Mal finanziell nachlegen wollen sie dem Vernehmen nach nicht.