Brasiliens Legende Zagallo ins Krankenhaus eingeliefert

Brasilien bangt um eine seiner Fußballlegenden: Mario Zagallo, Weltmeister als Spieler 1958 und 1962, als Trainer 1970 und als Technischer Koordinator 1994, wurde wegen einer Harnwegsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert. Dies gab das Hospital Barra d‘Or in Rio de Janeiro, in dem der 92-Jährige behandelt wird, am Mittwoch bekannt.