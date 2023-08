„Das war‘s“: Torhüter-Legende „Gigi“ Buffon verkündet Karriereende

Italiens Torhüter-Legende Gianluigi Buffon hat seine glanzvolle Fußball-Karriere beendet. Dies verkündete der 45-Jährige in den Sozialen Netzwerken. „Das war‘s, Leute“, schrieb Buffon bei Instagram: „Ihr habt mir alles gegeben. Ich habe euch alles gegeben. Wir haben gemeinsam gewonnen.“

Mit seinem neuerlichem Engagement in Parma 2021 hatte sich für "Gigi" Buffon ein Kreis geschlossen. In dem Klub hatte er im November 1995 seine Profikarriere begonnen. 28 Jahre später endet sie am gleichen Ort. Die große Mehrheit seiner Erfolge aber feierte Buffon mit Juventus Turin.