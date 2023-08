DAZN sichert sich TV-Rechte an der Saudi Pro League

Das Streaming-Portal DAZN hat sich nach SID-Informationen die Übertragungsrechte an der saudischen Fußball-Profiliga gesichert. Demnach wird DAZN in der am Freitag beginnenden Saison der Saudi Pro League ausgewählte Partien der Klubs von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Sadio Mane zeigen. Zunächst hatte der Sportbuzzer darüber berichtet.