Rückendeckung für Kolo Muani! Trainerstar spricht von "sehr respektvollem Mensch"

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat Randal Kolo Muani im Wechsel-Theater mit Eintracht Frankfurt in Schutz genommen. „Ich kenne Kolo gut, er ist ein sehr respektvoller Mensch“, sagte Deschamps am Donnerstag im Rahmen der Kaderbekanntgabe für die Länderspiele gegen Irland und Deutschland: „Das sind Situationen, die vorkommen können, wenn der Marktschluss näher rückt.“

Kolo Muani hatte am Mittwochmorgen das Abschlusstraining der SGE vor dem wichtigen Playoff-Rückspiel in der Quali für die Conference League gegen Lewski Sofia geschwänzt, war stattdessen in Paris bei der Familie.