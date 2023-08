Fix! Mancini geht als Nationaltrainer für vier Jahre nach Saudi-Arabien

Roberto Mancini wird Nationaltrainer von Saudi-Arabien und reist am Montag nach Riad, wo er in Kürze vorgestellt wird. Wie der saudische Verband am Sonntag bestätigte, hat der italienische Europameister-Coach einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet. Dieser soll Mancini mindestens 90 Millionen Euro garantieren.