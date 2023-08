LIBERO football finance AG steigt bei Barca-Tochterfirma ein

Das börsennotierte Frankfurter Unternehmen LIBERO football finance AG fungiert künftig als strategischer Partner des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona. Die auf ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisierte Firma hat für den Kaufpreis von 40 Millionen Euro Anteile in Höhe von 9,8 Prozent an der Bridgeburg Invest S.L. Barcelona erworben.