Marcelos Horror-Szene: Arzt bei Anblick des Knies völlig entsetzt

Der argentinische Fußballprofi Luciano Sanchez fällt nach der Horror-Szene des ehemaligen Real-Madrid-Stars Marcelo in der Copa Libertadores bis zu ein Jahr aus. Bei der unglücklichen Aktion sei das Knie so sehr aus seiner natürlichen Position geschoben worden, dass der Oberschenkelknochen beinahe keine Verbindung mehr zum Wadenbein hatte, sagte der argentinische Arzt Alejandro Ronconi.

„In 23 Jahren als Arzt habe ich so etwas noch nie gesehen“, sagte Ronconi am Mittwoch bei D Sports Radio: „Das Knie muss in mehreren Operationen wiederhergestellt werden. Die Genesung dauert zehn bis zwölf Monate.“ Bei Youtube wurden Videos des Vorfalls mit einem Warnhinweis versehen.