Irre-Show! Messi bei Inter Miami weiter nicht zu bremsen

Lionel Messi hat seinem neuen Klub Inter Miami zum Einzug ins Viertelfinale des Leagues Cup verholfen. Der Weltmeister traf beim Sieg über den FC Dallas insgesamt dreimal, zunächst zweimal beim 4:4 in den regulären 90 Minuten, danach als erster Schütze beim 5:3 im direkt folgenden Elfmeterschießen.

Am Leagues Cup nehmen Klubs aus der nordamerikanischen MLS sowie aus der mexikanischen Liga MX teil.

Messi knüpfte damit an seine bisherigen überragenden Leistungen an, die er zuletzt immer wieder mit besonderen Gesten bejubelte.

Messi gelingen insgesamt drei Treffer

Messi hatte Miami zunächst in Führung gebracht (6.). Er vollendete eine flache Hereingabe von seinem langjährigen Barca-Kumpel Jordi Alba, der erstmals in der Miami-Startelf stand.

In dem spektakulären Spiel in Frisco bei Dallas lagen die Gäste zehn Minuten vor dem Schlusspfiff schließlich 2:4 zurück, ehe der Superstar seine Mannschaft zum Ausgleich führte.

DAZN sichert sich Rechte an Saudi-Liga

DAZN sichert sich Rechte an Saudi-Liga

„Lionel Messi ist eine Wettkampfbestie. Was wir für Dinge in nur klitzekleinen Details und Beispielen gesehen haben, die er mit seinen Teamkollegen im Trainingscenter gemacht hat, sind verblüffend“, hatte Teambesitzer Jorge Mas bereits vor dem Spiel im neuen Podcast Offside with Taylor Twellman gesagt.