Nächster Treffer: Messi mit Miami im Finale

Mit seinem neunten Tor im sechsten Spiel hat Superstar Lionel Messi Inter Miami ins Finale des Leagues Cups geführt. Das Team um den argentinischen Fußball-Weltmeister schlug Philadelphia Union in Chester/Pennsylvania 4:1 (3:0) und trifft im Endspiel am Samstag auf Nashville SC, der CF Monterrey aus Mexiko mit 2:0 (0:0) ausschaltete.

Die Franchise aus der Major League Soccer (MLS) hat seit Messis Eintreffen jedes ihrer sechs Spiele gewonnen, dabei gelangen 21 Tore. Zuvor war Inter in dieser Saison in 22 Matches auf 22 Treffer gekommen. Messi hat bislang in jedem Einsatz für seinen neuen Klub getroffen.