Offiziell! Meister-Coach übernimmt italienische Nationalmannschaft

Wunschkandidat Luciano Spalletti ist neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Der nationale Fußball-Verband FIGC gab am Freitagabend die Verpflichtung des 64-Jährigen als Nachfolger von Roberto Mancini bekannt, ohne Vertragsdetails zu nennen. Die Gazzetta dello Sport hatte zuvor berichtet, dass Spalletti einen Dreijahresvertrag erhalten solle.

„Die Nationalmannschaft brauchte einen großen Trainer und ich bin sehr froh, dass nun Luciano Spalletti die Führung der Azzurri übernommen hat“, sagte Verbandschef Gabriele Gravina: „Sein Enthusiasmus und sein Fachwissen werden für die Herausforderungen, die Italien in den kommenden Monaten erwarten, von grundlegender Bedeutung sein.“

Neapels Meister-Trainer übernimmt

Zuvor war Mancini weniger als ein Jahr vor der EURO in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) überraschend zurückgetreten - offenbar, um ein Angebot über 120 Millionen Euro für einen Dreijahresvertrag als Nationalcoach von Saudi-Arabien anzunehmen. Die italienischen Medien hatten mit scharfer Kritik reagiert.

Mancini hatte die Squadra Azzurra 2021 in London zum EM-Triumph geführt. Die WM in Katar 2022 verpassten die Italiener sensationell durch eine Niederlage in den Play-offs gegen Nordmazedonien.