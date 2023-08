Alaba nominiert für Österreich - auch Laimer & Sabitzer bei Länderspielen dabei

Für den Sturm wurden unter anderem Rekord-Nationalspieler Marko Arnautovic (Inter Mailand) und der Freiburger Michael Gregoritsch nominiert. Am 7. September bestreitet Österreich in Linz gegen Moldau ein Testspiel, am 12. September wartet ein Auswärtsspiel in Schweden im Rahmen der EM-Qualifikation auf die ÖFB-Auswahl.