Raus bei PSG und jetzt arbeitslos! Kehrt Ramos zu Real Madrid zurück

Sergio Ramos war einmal ganz oben. „Er ist der beste Verteidiger der Welt“, schrieb Juve-Legende Giorgio Chiellini einst in seiner Biografie ‚Io, Giorgio‘ über den Spanier. Aktuell aber steht Ramos allerdings auf dem Abstellgleis.

Der Weg zum besten Verteidiger der Welt

Seine titelreiche Karriere begann in den Jugendmannschaften des FC Sevilla, wo er in der zweiten Mannschaft auch die ersten Schritte im Herrenfußball wagte.

2005 verpflichtete Real Madrid den damals 19-Jährigen für 27 Millionen Euro. In Spaniens Hauptstadt kam die Karriere des späteren Nationalspielers endgültig ins Rollen.

Insgesamt spielte 16 Saisons bei den Königlichen, wo er auch derzeit noch mit 671 Spielen die viertmeisten Spiele in der Klub-Geschichte absolvierte. Mit 101 Toren für die Los Blancos ist er außerdem einer der torgefährlichsten Verteidiger aller Zeiten.

In Madrid war der 37-Jährige nicht nur auf persönlicher Ebene sehr erfolgreich. Insgesamt gewann er mit Real 22 Titel, darunter vier Champions-League-Siege (13/14, 15/16, 16/17, 17/18), fünf Meisterschaften (06/07, 07/08, 11/12, 16/17, 19/20).

Welt- und Europameister

Seine erfolgreiche Zeit beschränkte sich jedoch nicht nur auf Erfolge mit seinem Klub, denn am 26. März 2005, fünf Monate vor seinem Wechsel nach Madrid, gab der damals 18-Jährige sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft. Beim 3:0-Testspielsieg gegen China ersetzte Ramos zur Halbzeit Barca-Legende Carles Puyol.

In den sechs erfolgreichsten Jahren der Furia Roja war Ramos in der Verteidigung gesetzt und wurde zweimal Europameister (2008, 2012) und einmal Weltmeister (2010). Der 1:0-Sieg gegen die Niederlande im WM-Finale 2010 in Südafrika gilt für den Spanier vermutlich noch heute als Karriere-Highlight.