Real Madrid verpflichtet Kepa als Courtois-Ersatz

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat wie erwartet das Rennen um Torhüter Kepa vom FC Chelsea gewonnen und dabei Rekordchampion Bayern München ausgestochen. Der 28 Jahre alte Spanier wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zu den Königlichen und ersetzt dort zunächst Stammtorhüter Thibaut Courtois. Der Belgier hatte am Donnerstag im Training einen Kreuzbandriss erlitten.

Eine ähnliche Lösung mit Kepa hatten auch die Bayern aufgrund der unklaren Situation von Kapitän Manuel Neuer angestrebt. "Wir waren ganz dicht dran und wollten ihn heute oder morgen präsentieren", hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Sonntag bei der Vorstellung von Harry Kane gesagt.

Die Bayern müssen sich nun wieder anderen Torhütern zuwenden. Im Gespräch sind demnach Marokkos Nationaltorhüter Bono vom FC Sevilla sowie die vereinslosen David de Gea und Hugo Lloris. Der Argentinier Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam), an dem die Bayern ebenfalls Interesse hatten, verletzte sich am Wochenende. Aktuell haben die Münchner in Sven Ulreich nur einen profierfahrenen Keeper im Kader.