Rekordtransfer: Chelsea zahlt 133 Millionen für Caicedo

Der FC Chelsea hat das Wettbieten um Moises Caicedo offenbar gewonnen. Die Blues zahlen die Rekord-Transfersumme in Höhe von 133 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler. Darauf hätte sich Chelsea mit Brighton & Hove Albion geeinigt, berichteten mehrere Medien am Montag übereinstimmend. Dies wäre die höchste Summe für einen Neuzugang in der Geschichte der englischen Premier League.