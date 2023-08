Bellingham macht Real-Stars sprachlos - Alaba fehlen die Worte

Mit seinem vierten Saisontor hat Jude Bellingham den spanischen Rekordmeister Real Madrid zum dritten Sieg in La Liga geführt. Der Ex-Dortmunder erzielte in der 81. Minute per Kopf den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0) der Königlichen bei Celta Vigo. Zuvor hatte Rodrygo einen Foulelfmeter verschossen (68.).