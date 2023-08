Torhüter-Legende „Gigi“ Buffon hört auf

Italiens Torhüter-Legende Gianluigi Buffon beendet seine glanzvolle Fußball-Karriere. Dies berichteten italienische Medien am Dienstag. Eine offizielle Mitteilung gebe es noch nicht, so die größte Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport, aber die Entscheidung des Weltmeisters von 2006 stehe fest.

Mit seinem neuerlichem Engagement in Parma 2021 hatte sich für "Gigi" Buffon ein Kreis geschlossen. In dem Klub hatte er im November 1995 seine Profikarriere begonnen. 28 Jahre später endet sie am gleichen Ort. Seine großen Erfolge aber feierte Buffon mit Juventus Turin.