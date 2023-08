Wieder der Oberschenkel: City-Star im Verletzungspech

Der englische Fußballmeister Manchester City muss wegen einer erneuten Oberschenkelverletzung vorerst ohne Starspieler Kevin De Bruyne auskommen. Der 32 Jahre alte Belgier werde „ein paar Wochen“ fehlen, teilte Teammanager Pep Guardiola nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg bei Aufsteiger FC Burnley zum Saisonauftakt in der Premier League mit.

De Bruyne hatte Mitte der ersten Hälfte (23.) das Feld verlassen müssen. "Er war leider wieder verletzt", berichtete Guardiola im Anschluss: "An der gleichen Stelle und in der gleichen Position wie in der Champions League und er wird eine Weile ausfallen."