Premier League: Eigentor! City patzt vor RB-Duell - Havertz trifft erstmals

Es droht der Verlust der Tabellenführung am Samstagabend an den FC Liverpool, der ab 18.30 Uhr bei Tottenham Hotspur gefordert ist.

Als Nächstes müssen die Skyblues unter der Woche zu RB Leipzig reisen, Anpfiff ist dort in der Champions League am Mittwoch um 21 Uhr.

Havertz mit erstem Tor für Arsenal

Der FC Arsenal gewann hingegen souverän 4:0 (2:0) beim AFC Bournemouth und rückte auf einen Punkt an die Citizens heran.

Nationalspieler Kai Havertz erzielte in seinem zehnten Spiel für die Gunners in der 53. Minute per Foulelfmeter seinen ersten Treffer im neuen Trikot. Die weiteren Arsenal-Tore steuerten Bukayo Saka (17.), Martin Ödegaard (44./Foulelfmeter) und Ben White (90.+3) bei.