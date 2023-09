Deutschland-Schreck Grosso neuer Lyon-Trainer

Nicht Oliver Glasner, dafür Deutschland-Schreck Fabio Grosso: Der französische Fußball-Erstligist Olympique Lyon hat einen neuen Trainer. Der italienische Weltmeister Grosso übernimmt die Nachfolge von Laurent Blanc, der Anfang der Woche nach dem miserablen Saisonstart entlassen wurde. Das gab der siebenmalige französische Meister am Samstag bekannt, Grosso unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Damit ist ein neuer Job für Glasner vorerst vom Tisch: Der Österreicher, ehemaliger Coach von Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg, gilt nach der Entlassung von Hansi Flick auch als möglicher Kandidat für den vakanten Posten des Bundestrainers. Unter der Woche war er mit Lyon in Verbindung gebracht worden.

Stattdessen nun Grosso, Weltmeister beim deutschen Sommermärchen 2006. Im Halbfinale erzielte der mittlerweile 45-Jährige das 1:0 in der 119. Minute der Verlängerung gegen das DFB-Team, das Finale von Berlin gewann er mit der Squadra Azzurra gegen Frankreich. Grosso spielte von 2007 bis 2009 selbst in Lyon, zuletzt führte er den italienischen Klub Frosinone Calcio zum Aufstieg in die Serie A, verließ den Verein danach aber.