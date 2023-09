EM-Quali: Spalletti-Debüt geglückt - wichtiger Sieg für Rangnick

Europameister Italien hat nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Luciano Spalletti die EM-Teilnahme wieder in eigener Hand.

Die Squadra Azzurra besiegte die Ukraine in Mailand mit 2:1 (2:1) und verdrängte die Osteuropäer in Gruppe C vom zweiten Platz hinter dem souveränen Spitzenreiter England. Davide Frattesi von Inter Mailand (12., 29.) traf doppelt für die Gastgeber.