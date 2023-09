Bei der Asienmeisterschaft der Fußballer im kommenden Jahr in Katar werden erstmals Schiedsrichterinnen zum Einsatz kommen. Wie der asiatische Kontinentalverband AFC am Donnerstag mitteilte, wurden insgesamt fünf Schiedsrichterinnen für das Turnier (12. Januar bis 10. Februar) ausgewählt, darunter auch Yoshimi Yamashita. Die 37-Jährige aus Japan war bereits für die Männer-WM im vergangenen Jahr in Katar nominiert worden, kam aber nur als Vierte Offizielle zum Einsatz.