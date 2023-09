Feyenoord schlägt Ajax im leeren Stadion - Gimenez trifft

Feyenoord Rotterdam hat bei der Fortsetzung des niederländischen Fußball-Klassikers gegen Ajax Amsterdam vor leeren Rängen einen Rekordsieg gefeiert. Gleich zu Beginn der 35 noch zu spielenden Minuten traf Santiago Gimenez am Mittwoch zum 4:0 (3:0)-Endstand. Der Mexikaner hatte schon im ersten Teil der Partie am Sonntag zwei Tore erzielt.

Das 4:0 bedeutet den höchsten Sieg Feyenoords in einem Meisterschaftsspiel bei Ajax, die bisherige Bestmarke stand bei einem 4:1 im Jahr 1936. Die Begegnung in Amsterdam war am Sonntag wegen des wiederholten Einsatzes von Pyrotechnik beim Stand von 3:0 abgebrochen worden.