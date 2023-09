Irrer Pyro-Wahnsinn! Verein feiert Eskalation noch ab

Peter Stöger: „Wie kann man das ins Stadion bringen?“

Auch Sky -Experte Peter Stöger ärgerte sich. Der ehemalige österreichische Nationalspieler, der als Trainer auch in der Bundesliga beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund aktiv war, war klar in seiner Meinung.

Nach dem Pyro-Wahnsinn wird es sportlich spannend

In der 40. Minute münzte Samson Baidoo diese Überlegenheit dann in die Führung für Österreichs Serienmeister um. Nach der Pause kamen jedoch auch die Hausherren wieder besser ins Spiel und Otar Kiteishvili traf in der 53. Minute für Graz zum 1:1. Nachdem der Grazer Manprit Sarkaria sogar für die Führung sorgte (63.), zeichnete Sékou Koita zehn Minuten später per Foulelfmeter für den 2:2-Endstand (73.) verantwortlich.