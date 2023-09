La Liga: Lewandowski rettet Barca-Sieg vom Punkt

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat in La Liga den nächsten Sieg eingefahren. Beim CA Osasuna taten sich die Katalanen wie schon in der Vorwoche beim 4:3 in Villarreal über weite Strecken des Spiels schwer, gewannen am Ende aber dennoch mit 2:1 (1:0). Robert Lewandowski (85.) bewahrte Barca per Foulelfmeter spät vor einem Punktverlust.