Wirbel um Tottenham-Boss: Brisante Aussage zu Bayern-Star Kane

Nun kursiert in England ein Zitat von Spurs-Boss Daniel Levy, das es in sich hat. „Wir haben eine Rückkaufklausel für Harry Kane“, sagte Levy offenbar auf einer Fan-Veranstaltung. Unter anderem der Evening Standard und Football London bilden Levys Aussage ab.

Bei der Bekanntgabe des Wechsels hatte Levy betont, dem Deal nur „widerwillig“ zugestimmt zu haben. Allerdings erklärte er auch, er wolle Kane „für alles danken, was er für uns getan hat, für all die Erinnerungen, all die Rekorde - wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. Es versteht sich von selbst, dass er jederzeit wieder willkommen ist. Er ist ein sehr geliebtes und geschätztes Mitglied der Spurs-Familie und für immer in unserer Geschichte.“