Mängel am Glasdach: Olympiastadion in Athen geschlossen

Das Olympiastadion in Athen ist aufgrund erheblicher Mängel am Dach mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Wie das zuständige Olympische Sportzentrum Athen (OAKA) am Freitag mitteilte, erfülle die Glaskonstruktion „nicht die zulässigen Vorschriften für die statische Eignung“. Dasselbe gilt für das angrenzende Velodrom.