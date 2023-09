Miami zurück auf Play-off-Kurs - Sorgen um verletzten Messi

Inter Miami hat mit dem nächsten Sieg seine Chancen auf die Playoffs in der Major League Soccer (MLS) erhöht - sorgt sich aber weiter um Superstar Lionel Messi. Der argentinische Fußball-Weltmeister kehrte beim 4:0 (1:0) gegen den Tabellenletzten Toronto FC zwar in die Startelf zurück, verließ das Spielfeld aber in der 38. Minute wieder. Auch der Spanier Jordi Alba humpelte bereits in der ersten Halbzeit vom Platz.