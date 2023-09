Nach „Horror-Show“: Juventus meldet sich mit Sieg zurück

Juventus Turin hat nach der ersten Saison-Niederlage und heftiger Kritik schnell wieder in die Spur gefunden. Italiens Fußball-Rekordmeister gewann am Dienstagabend sein Heimspiel gegen die zuvor ungeschlagene Überraschungsmannschaft US Lecce mit 1:0 (0:0) und kletterte in der Serie A damit vorerst auf Rang zwei. Der frühere Bundesligaprofi Arkadiusz Milik (57.) traf entscheidend.