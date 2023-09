Neuer Italien-Coach fix!

Die Fußballerinnen von Italien werden künftig von einem Mann trainiert. Der 45-Jährige Andrea Soncin ersetzt die Trainerin Milena Bertolini, die nach sechs Jahren an der Spitze des Teams nach dem WM-Aus in Australien und Neuseeland ihren Rücktritt vollzogen hatte. Dies gab der italienische Verband FIGC am Freitag bekannt.