Panamas Ex-Verbandschef zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Alvarado sei zu "144 Monaten Gefängnis ... wegen Finanzkriminalität in Form von Korruption im privaten Bereich und Geldwäsche" verurteilt worden, hieß es in einer Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft. Das Urteil fiel bereits am 28. August, wurde aber erst am Dienstag veröffentlicht.