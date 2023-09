Polen entlässt früheren Europameistertrainer Santos

Santos hatte seinen Job als Trainer von Ex-Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. erst Anfang des Jahres angetreten. Einem 1:0 im Freundschaftsspiel Mitte Juni gegen Deutschland standen etwa drei ernüchternde Niederlagen in der EM-Qualifikation in Tschechien, der Republik Moldau sowie am vergangenen Sonntag in Albanien gegenüber.