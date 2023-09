Neuer Lewandowski-Trainer fix! Führt er Polen zur EM?

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat in Michal Probierz einen neuen Cheftrainer gefunden. Der 50-Jährige ist Nachfolger von Fernando Santos, der vor Kurzem entlassen wurde.

Probierz trainierte zuvor die polnische U21-Mannschaft und soll nun die Weiß-Roten zur EURO 2024 in Deutschland führen. In der Qualifikation liegt das Team in der Gruppe E aktuell nur auf dem vierten Platz hinter Albanien, Tschechien und Moldau.