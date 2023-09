Schiedsrichter-Skandal um Barca: Durchsuchung angeordnet

Der Schiedsrichterskandal, in den der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona verwickelt ist, spitzt sich zu. Wie das zuständige Oberste Gericht von Katalonien am Donnerstag in einer Erklärung mitteilte, wurde eine Durchsuchung der Räumlichkeiten der Schiedsrichter-Zentrale des Landes angeordnet. Dabei seien keine Festnahmen geplant, sagte ein Sprecher der für die Durchsuchung verantwortlichen Guardia Civil der Nachrichtenagentur AFP.