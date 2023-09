Solskjaer lehnt Job bei Frauen-Team ab

Solskjaers Tochter Karna ist als Stürmerin aktiv - der Herr Papa will aber nicht in die Verlegenheit kommen, sie ins Nationalteam zu berufen. Dass sein Kollege Stale Solbakken seinem Sohn Markus (Viking FK) kürzlich zum Debüt verholfen hatte, war in Norwegen vereinzelt auf Unverständnis gestoßen.