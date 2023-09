Southgate: Umgang mit Maguire ein „Witz“

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Harry Maguire in Schutz genommen und den andauernden Spott über den Verteidiger als „Witz“ bezeichnet. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler so behandelt wurde wie er“, sagte Southgate nach dem Fußball-Länderspiel gegen Gastgeber Schottland in Glasgow (3:1).