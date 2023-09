Spott von den Tribünen für Maguire nur "Geplänkel"

Nationaltrainer Gareth Southgate kritisierte den Umgang mit seinem Verteidiger am Dienstag als "Witz", nachdem sich beim Länderspiel gegen Schottland in Glasgow (3:1) Fans der Gastgeber über Maguire lustig gemacht hatten, englische Anhänger ebenfalls. Maguire erzielte den Treffer der Schotten per Eigentor.