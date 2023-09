Wegen dieser Pizza-Bestellung erntet Messi Hohn und Spott

Es wäre „leichtsinnig gewesen, ihn in diesem Spiel einzusetzen“, sagte Inter-Trainer Gerardo Martino über Messi.

„Die schlechteste Pizza, die ich je gesehen habe“

Atlanta verteilt Seitenhieb gegen Messi

Und auch Atlanta United ließ es sich nicht nehmen, nach dem Sieg gegen den Messi-Klub, ein paar hämische Kommentare an den Weltmeister zu richten.

Am kommenden Donnerstag kann Lionel Messi dann voraussichtlich wieder auf dem Platz statt auf Social-Media für Furore sorgen. Gegen Toronto will der Klub von David Beckham wieder zurück in die Erfolgsspur finden.