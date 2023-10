Barca im Clasico gegen Real in Rolling-Stones-Trikots

Spaniens Fußballmeister FC Barcelona wird im anstehenden Clasico gegen Erzrivale Real Madrid in Trikots mit dem berühmten Logo der Rolling Stones auflaufen. Das gaben die Katalanen rund eine Woche vor dem Duell am 28. Oktober bekannt. Auch Barcas Frauen-Team bestreitet den Klassiker gegen die Königlichen am 19. November in den limitierten Jerseys mit dem Stones-Mund mit herausgestreckter Zunge.