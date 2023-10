Brasilien unter Schock: Neymar erleidet Kreuzbandriss

Eine Fußballnation unter Schock: Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag einen Kreuzbandriss zugezogen und muss operiert werden. Der brasilianische Verband CBF bestätigte nach Untersuchungen am Mittwoch in Sao Paulo einen Riss im vorderen Kreuzband sowie im Meniskus des linken Knies.