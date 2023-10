EM-Quali: Debüt mit 40! Die kuriose Story eines Spätberufenen

Für Di Maio spielte das Ergebnis allerdings keine Rolle. „Ich war sehr stolz, für San Marino spielen zu dürfen. Ich hätte ohne Pause für zwei Stunden laufen können“, erklärte er bei der BBC . Auf die Frage, warum er für San Marino spielen würde, obwohl sie stets verlieren, entgegnete Di Maio nur: „Wer so etwas sagt, weiß nicht, was es bedeutet, für die Nationalmannschaft zu spielen.“

„San Marino hat mich aufgenommen“

Geboren wurde der Innenverteidiger in Neapel, er erhielt die Staatsbürgerschaft von San Marino erst, nachdem er zehn Jahre lang mit seiner san-marinesischen Frau verheiratet gewesen war. Inzwischen ist Di Maio in der Nationalmannschaft so etabliert, dass er auch beim Rückspiel gegen Nordirland am Samstag auf dem Platz stehen dürfte.