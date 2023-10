EM-Quali: Wett-Skandal? Italien-Duo reist ab

Italiens Fußball durchlebt weiterhin turbulente Tage: Die Auswahl-Spieler Sandro Tonali (23) und Nicolo Zaniolo (24) haben am Donnerstag das Lager der Nationalmannschaft verlassen, nachdem Strafverfolger sie über Ermittlungen wegen möglichen unerlaubten Glücksspiels informiert hatten. Der italienische Verband FIGC informierte am Abend über die Abreise beider Profis.

"Unabhängig von der Art der Ermittlungen" seien die Spieler "in dieser Situation nicht in der Verfassung für die kommenden Aufgaben", hieß es in der Mitteilung der FIGC. Beiden sei daher die Rückkehr zu ihren Klubs genehmigt worden. Tonali steht bei Newcastle United unter Vertrag, Zaniolo spielt ebenfalls in England für Aston Villa.