FC Bayern: Fake-Mourinho-Zitate sorgen für Wirbel

Angebliche Aussagen José Mourinhos über seine Zukunft haben an diesem Mittwoch große Resonanz erzeugt - nur: Sie sind nicht echt! „Ein Verein, der für mich besonders heraussticht, ist Bayern München“, soll der aktuelle Coach von AS Rom gesagt haben, als es um mögliche künftige Trainerposten gegangen sei. In die Welt gesetzt hat die Fake-Zitate ein englischsprachiger Bayern-Fan-Account auf X. Auch SPORT1 griff die Aussagen auf, ehe sie sich als unecht herausstellten.